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США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
США засуджують силовий розгін демонстрантів у Тбілісі
фото: georgiaembassyusa.org

США засудили застосування сили проти мітингувальників у Тбілісі

США оголосили про призупинення стратегічного партнерства з Грузією. Причиною є відмова грузинської влади від переговорів щодо вступу до Євросоюзу та силовим розгоном акцій протесту. Про це повідомляє Державний департамент США.

Держдеп зазначає, що рішення правлячої партії «Грузинська мрія» призупинити євроінтеграційний процес суперечить обіцянкам, даним народу Грузії, і підвищує вразливість країни перед впливом РФ.

Крім того, США засудили застосування сили проти протестувальників у Тбілісі та закликали всі сторони забезпечити мирний характер демонстрацій. У Вашингтоні наголосили, що дії грузинської влади порушують основи стратегічного партнерства, побудованого на спільних цінностях, демократії та верховенстві права.

«У результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму», – йдеться у заяві Держдепа.

Нагадаємо, що у Тбілісі грузини знову вийшли на протести до будівлі парламенту. В одному з кабінетів почалася пожежа, а мітингувальники спалили опудало засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі.

Раніше силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників

Також ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: США політика Грузія протест

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