«Яка у вас інвалідність?». На Дніпропетровщині поліція затримала ветерана, розгорівся скандал

У поліції Дніпропетровської області заявили, що розпочалася перевірка щодо дій правоохоронців

У місті Самар (колишній Новомосковськ), що на Дніпропетровщині, поліціянти заламали руки ветерану війни з позивним Ямаха та затримали його. Він має інвалідність. Про це боєць розповів на неофіційному Telegram-каналі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

У мережі поширили відео, на якому Ямаха розмовляє з поліціянтами. Під час перевірки документів на автівку ветеран вимагав у них показати й свої посвідчення, а втім, ті проігнорували.

За словами ветерана, йому погрожували застосувати фізичну силу. Він зауважив, що має І групу інвалідності підгрупи Б. На це поліціянт сказав: «А яка у вас інвалідність? На голову, так?».

Ветеран обурився, відповівши лайкою. Уже після того правоохоронці поклали його на асфальт та заламали руки. На крики, пояснення, що в руці пластина, та прохання дозволити встати, а вже потім надіти наручники поліціянти не відреагували.

Як пояснив сам військовий, його затримали «за вимогу надати до ознайомлення документи працівників поліції». Водночас поліціянти стверджують, що затримали Ямаху за дрібне хуліганство.

Сьогодні ж, 12 грудня, у поліції Дніпропетровської області заявили, що розпочалася перевірка щодо дій правоохоронців.

«У соцмережах поширилось відео, де поліцейські на вулиці затримали чоловіка. За цим фактом керівництвом главку розпочато службову перевірку, аби встановити правомірність дій наряду поліції на місці події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки за те, що військовий був на протезах і не зміг відразу оглянути собаку під час прийому.