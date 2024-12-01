У Тбілісі силовики розганяють протест водометами та сльозогінним газом (відео)

Силовики затримують мітингувальників

Поліція почала застосовувати водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників у Тбілісі. У відповідь протестувальники використовують загороджувальний кулемет із феєрверків. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Силовики розчищають Руставелі, на мітингувальників рухається колона робокопів та спецтехніки. Розпорошують сльозогінний газ і використовують димові шашки. Барикади знесли, є затримані.

Протестувальники стверджують, що спецназ застосовував і перцеві спреї.

🇬🇪👮🏻‍♂️ Поліція масово застосовує гранати зі сльозогінним газом на проспекті Руставелі pic.twitter.com/zAyzdf9nEH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

🇬🇪У центрі столиці Грузії поліція закидує мітингувальників гранатами зі сльозогінним газом pic.twitter.com/QNyZvxeVMN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

Мітингувальники у відповідь застосовують загороджувальний кулемет із феєрверків.

💥 Новий вид опору у демонстрантів в Тбілісі: загороджувальний кулемет із феєрверків



Застосовується в цю хвилину на задньому дворі Парламенту проти водометів і спецназу. pic.twitter.com/uhQ8SzNqsh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

Нагадаємо, що у Тбілісі грузини знову вийшли на протести до будівлі парламенту. В одному з кабінетів почалася пожежа, а мітингувальники спалили опудало засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі.

Раніше силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників.

Також ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.