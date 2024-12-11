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Грузинські держслужбовці приєдналися до акції протесту у Тбілісі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузинські держслужбовці приєдналися до акції протесту у Тбілісі
Парламент, легітимність якого не визнають президент, 87 голосами підтримав законопроєкт «Про внесення змін до закону про державну службу»
фото: RFE

Держслужбовці зробили заяву про свою позицію щодо поточних подій у країні

Грузинські держслужбовці приєдналися до акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, де вже 14-й день триває безперервний мітинг. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Держслужбовці тим самим висловлюють свою позицію щодо поточних подій у країні.

«Є дві причини для наших зборів: одна – це поточний процес, який відбувається в країні, відмова від заявки на членство до 2028 року. По-друге, відгук на форми залякування, донести до громадськості, включаючи тих, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те,
що ми залишаємося вірними Конституції та суспільству, залишаємося прихильними до європейського курсу. Водночас закликаємо їх припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких останнім часом було багато», – заявив працівник мерії Тбілісі Гіга Сопромадзе.

Також сьогодні грузинський парламент, легітимність якого не визнають президент і опозиція, 87 голосами підтримав законопроєкт «Про внесення змін до закону про державну службу». Його мета – спрощення процесу реорганізації, щоб держслужбовці, звільнені з будь-якої причини, не змогли повернутися у систему державної служби. Звернення до суду особи, звільненої в результаті реорганізації, не буде призупиняти дію рішення.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала «психологічним терором» заяву Служби державної безпеки про те, що неназвані «деструктивні сили» хочуть зірвати вибори президента 14 грудня. Глава держави наголосила, що метою заяви Служби держбезпеки є терор громадян.

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Теги: державна служба політика Грузія протест мітинг

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