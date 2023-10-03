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В Єгипті спалахнули протести через наміри президента йти на третій строк

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Єгипті спалахнули протести через наміри президента йти на третій строк
На вулицях міст Єгипту протестувальники влаштували безлад
фото: скріншот із відео

Абдулфаттах ас-Сісі вже майже десять років перебуває на посаді президента Єгипту

Президент Єгипту Абдулфаттах ас-Сісі оголосив, що знову балотуватиметься в президенти.

За повідомленням єгипетського державного телебачення, Сісі виступив із заключною промовою на триденній конференції, яка проходила в новій адміністративній столиці, побудованій на схід від столиці Каїру.

Сісі заявив, що ухвалив рішення знову балотуватися на президентських виборах, і закликав єгипетський народ взяти активну участь у президентських виборах, які відбудуться у грудні 2023 року, повідомляє «Анадолу».

Після цієї заяви Сісі найбільших містах Єгипту спалахнули протести.

Сісі обійняв посаду після президентських виборів у 2014 році і був переобраний на виборах, що відбулися в березні 2018 року, отримавши 92% голосів.

У квітні 2019 р. відбувся референдум, за підсумками якого були прийняті поправки, які надають Сісі можливість балотуватися на новий термін та збільшують термін президентських повноважень з 4 до 6 років.

 

 

Теги: Єгипет вибори протест

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