Головними постачальниками автобусів в Україну торік стали дві країни

УкрАвтопром визначив лідерів у двох категоріях

Найбільше автобусів в Україну за підсумками минулого року поставили Туреччина і Польща. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інформацію УкрАвтопрому.

Згідно з даними Державної служби статистики, торік в Україну було імпортовано 1240 автобусів, включно з мікроавтобусами. Загальна митна вартість цих автобусів становила понад 55 млн доларів.

Нових автобусів в Україну ввезли 303 одиниці, а вживаних – 937 одиниць.

Імпорт нових автобусів обійшовся у майже 16 млн доларів, а митна вартість вживаних автобусів становила понад 39 млн доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів у минулому році була Туреччина (268 одиниць, загальна митна вартість близько 11,7 млн доларів).

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі (271 одиниця, вартість 15,3 млн. доларів).

У січні цього року «Главком» повідомляв, що в Україні з'явився новий виробник автобусів. Пасажирські та шкільні автобуси почало виготовляти підприємство на Сумщині.

Також стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій запустило онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів. Це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування, пояснили у відомстві.