Турецька прокуратура вимагає ув'язнення Імамоглу: кілька сотень протестувальників затримано

Імамоглу звинувачують в тероризмі та корупції

Турецька прокуратура попросила суд ув’язнити мера Стамбула Екрема Імамоглу та чотирьох його помічників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що тисячі людей зібралися біля будівлі муніципалітету Стамбула та головного суду, сотні поліцейських, розміщених в обох місцях, застосували сльозогінний газ і перцеві балончики, щоб розігнати протестувальників, оскільки натовп кидав у них петарди та інші предмети

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що турецька влада затримала 323 людини під час протестів, які накрили Туреччину через затримання Імамоглу.

Як відомо, його звинувачують в тероризмі та корупції. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на фоні масових протестів в країні виступив з публічною заявою.

Він заявив, що Республіканська народна партія та її прихильни провокаціями руйнують громадський порядок і порушують спокій народу Туреччини.

«Ми не дозволимо здійснювати операції над Туреччиною, проводити хірургічні втручання, зводити нові стіни розбрату серед 85 мільйонів людей через соціальні мережі», – сказав Ердоган.

Тим часом, мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання. Згідно з документами, з якими ознайомилося Reuters, Імамоглу відповів загалом на щонайменше 70 запитань під час допиту в поліції, заперечуючи всі висунуті проти нього звинувачення.

«Сьогодні під час допиту я бачу, що я та мої колеги стикаємося з неймовірними звинуваченнями та наклепом», – сказав Імамоглу.

Очікується, що суд ухвалить рішення про звільнення його чи ув'язнення до суду в неділю.

Також у Туреччині продовжується «каструльний бунт». Попри заборону, люди все ж вийшли на вулиці через затримання Імамоглу, але ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують.

Вони голосно стукають в посуд, відкривши вікна, та вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест.

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні.