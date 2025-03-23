Головна Світ Політика
search button user button menu button

Турецька прокуратура вимагає ув'язнення Імамоглу: кілька сотень протестувальників затримано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Турецька прокуратура вимагає ув'язнення Імамоглу: кілька сотень протестувальників затримано
Опонент Ердогана, мер Стамбула Екрем Імамоглу затриманий
фото: Reuters

Імамоглу звинувачують в тероризмі та корупції

Турецька прокуратура попросила суд ув’язнити мера Стамбула Екрема Імамоглу та чотирьох його помічників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що тисячі людей зібралися біля будівлі муніципалітету Стамбула та головного суду, сотні поліцейських, розміщених в обох місцях, застосували сльозогінний газ і перцеві балончики, щоб розігнати протестувальників, оскільки натовп кидав у них петарди та інші предмети

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що турецька влада затримала 323 людини під час протестів, які накрили Туреччину через затримання Імамоглу.

Як відомо, його звинувачують в тероризмі та корупції. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на фоні масових протестів в країні виступив з публічною заявою. 

Він заявив, що Республіканська народна партія та її прихильни провокаціями руйнують громадський порядок і порушують спокій народу Туреччини.

«Ми не дозволимо здійснювати операції над Туреччиною, проводити хірургічні втручання, зводити нові стіни розбрату серед 85 мільйонів людей через соціальні мережі», – сказав Ердоган.

Тим часом, мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання. Згідно з документами, з якими ознайомилося Reuters, Імамоглу відповів загалом на щонайменше 70 запитань під час допиту в поліції, заперечуючи всі висунуті проти нього звинувачення.

«Сьогодні під час допиту я бачу, що я та мої колеги стикаємося з неймовірними звинуваченнями та наклепом», – сказав Імамоглу. 

Очікується, що суд ухвалить рішення про звільнення його чи ув'язнення до суду в неділю.

Також у Туреччині продовжується «каструльний бунт». Попри заборону, люди все ж вийшли на вулиці через затримання Імамоглу, але ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують.

Вони голосно стукають в посуд, відкривши вікна, та вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні. 

Читайте також:

Теги: прокуратура Туреччина Реджеп Таїп Ердоган мітинг протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стамбул протестує проти затримання суперника Ердогана
Туреччина кипить. Що задумав Ердоган? Сусіди
21 березня, 16:45
Турецька ліра впала до рекордного мінімуму
Турецька ліра рекордно обвалилась на тлі політичної нестабільності в країні
20 березня, 03:32
Стало відомо, чому затримали Екрема Імамоглу
Aрешт мера Стамбула: прокуратура міста пояснила, що відбувається
19 березня, 18:57
Ердоган може змінити плани щодо допуску миротворців в Україну
Туреччина може взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні – Bloomberg
13 березня, 14:20
Президент Туреччини підтримує контакти як із Києвом, так і з Москвою
Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
13 березня, 10:39
Учасники мітингу пройшли Бессарабською площею до будівлі Київської міської державної адміністрації
У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)
11 березня, 12:21
У Києві на зловживанні впливом Нацполіція викрила працівника міграційної служби
Посвідка для іноземця за $750. Нацполіція викрила працівника міграційної служби
6 березня, 10:43
Земельна ділянка знаходиться на Батиєвій горі, в зсувонебезпечній зоні
Житловий комплекс на Батиєвій горі? Прокуратура взялась за скандальне виділення землі
28 лютого, 17:29
фото: Хмельницька обласна прокуратура
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
27 лютого, 19:01

Політика

Турецька прокуратура вимагає ув'язнення Імамоглу: кілька сотень протестувальників затримано
Турецька прокуратура вимагає ув'язнення Імамоглу: кілька сотень протестувальників затримано
Ердоган виступив з заявою, тим часом як мер Стамбула постав перед судом
Ердоган виступив з заявою, тим часом як мер Стамбула постав перед судом
Ще одна країна слідом за Польщею замінує кордон з Росією та Білоруссю 
Ще одна країна слідом за Польщею замінує кордон з Росією та Білоруссю 
НАТО могло стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав спосіб
НАТО могло стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав спосіб
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
В Угорщині покарали депутатів, які намагалися зірвати заборону ЛГБТ-прайдів
В Угорщині покарали депутатів, які намагалися зірвати заборону ЛГБТ-прайдів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
37K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
20K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9975
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8671
Прогноз магнітних бур на 22-24 березня: якою буде сонячна активність

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua