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Aрешт мера Стамбула: прокуратура міста пояснила, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Aрешт мера Стамбула: прокуратура міста пояснила, що відбувається
Стало відомо, чому затримали Екрема Імамоглу
фото із відкритих джерел

Стамбульська прокуратура поширила заяву у справі Екрема Імамоглу

Головна прокуратура Стамбула заявила, що інформація щодо проведення медичних оглядів підозрюваних, затриманих у рамках кримінального розслідування проти міського муніципалітету, всередині поліцейського управління не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Haber Global.

У заяві зазначається, що затриманих було оглянуто за межами будівлі поліцейського управління.

У письмовій заяві, розповсюдженій прокуратурою, також спростовується інформація, яка з'явилася в деяких ЗМІ, про те, що деяким затриманим особам, переважно Екрему Імамоглу, не видавалися ліки.

Зазначається, що підозрювані приймали свої ліки під час утримання під вартою, і це було запротоколовано органами безпеки. Крім того, повідомляється, що медогляди підозрюваних проводились у спеціальній кімнаті за межами будівлі поліції, де не було співробітника служби безпеки.

Екрем Імамоглу написав у соцмережі X, що має намір продовжити боротьбу за фундаментальні права та свободи. «Волю народу неможливо заглушити залякуванням чи незаконними діями. Я стою непохитно, довіряючи себе не лише 16 мільйонам жителів Стамбула, а й 86 мільйонам громадян Туреччини, а також усім, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі», – йдеться у публікації.

Раніше влада Туреччини санкціонувала затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, його прессекретаря Мурата Онгуна та ще близько ста співробітників мерії в рамках антикорупційного розгляду.Зокрема, як пишуть турецькі ЗМІ, щодо стамбульської мерії розпочато велику антикорупційну операцію. Вона стосується проведення міських тендерів, а також з'ясування подробиць взаємодії опозиційних чиновників із забороненою у країні Робочою партією Курдистану.

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Теги: Туреччина прокуратура Стамбул політика мер розслідування влада соцмережі

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