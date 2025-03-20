Після затримання опонента Ердогана у Туреччині великі проблеми з Інтернетом

Туреччина вже понад добу живе в «Інтернетній ізоляції»

Проблеми з Інтернетом у Туреччині зберігаються після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, яке сталося 19 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міжнародну службу моніторингу Інтернету NetBlocks.

Імамоглу було затримано у справі про участь в організації, яка займається корупцією, хабарництвом та підкупом, повідомила головна прокуратура Стамбула. Сам політик заявив, що «не має наміру здаватися» під тиском влади.

Відразу після затримання головного опозиціонера турецькі громадяни зафіксували, що щвидкість інтернету зменшилась, а доступ до соцмереж частково обмежений.

«Мережеві дані показують, що обмеження на доступ до інтернету в Туреччині залишаються чинними понад десять годин після того, як влада відфільтрувала платформи соціальних мереж; заходи було вжито після того, як понад сто осіб, включаючи мера Стамбула Імамоглу, було затримано за звинуваченням у корупції та тероризмі», – йдеться у повідомленні служби у соціальній мережі X. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції. Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі.

Заходи безпеки посилені на низці центральних вулиць Стамбула, зокрема перед будинком Головного управління поліції. Курс долара до турецької ліри на цьому фоні підскакував більш ніж на 10%, вперше піднявшись вище за 41 ліру. Основний індекс Стамбульської біржі BIST 100 на відкритті впав на 6,87% на тлі повідомлень про затримання Імамоглу.