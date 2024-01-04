Польські мітингарі відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика»

Наразі на кордоні з Польщею заблокованими для вантажівок залишаються три пропускні пункти: «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова»

Польські фермери вранці 4 січня відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика», повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону та «Суспільного».

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«Якщо говорити про напрямок вантажоперевезень, то заблокованими залишаються три напрямки: «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова». І на всіх цих трьох напрямках в бік України в чергах на території Польщі перебувають десь 1400 вантажних транспортних засобів», – розповів речник ДПСУ.

За словами Демченка, рух у напрямку пункту пропуску «Шегині» рух ще відбувається. Проте була попередня інформація від польських колег, що такі дії з поновлення блокування руху можуть відбутися після дев’ятої години за польським часом», – розповів Демченко.

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Лідер протестувальників Роман Кондрув заявив, що вони пропускатимуть по три вантажівки на годину. Також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються. Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі.

Попередньо, протест триватиме до 3 лютого.

Раніше польські ферми з організації «Ошукане Підкарпатське село» попередили, що планують 4 січня відновити протести на прикордонному переході в Медиці, якщо не буде виконано їхніх вимог.