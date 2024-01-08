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Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок

Христина Петренко
glavcom.ua
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
ПП «Медика-Шегині», 7 січня 2024 року.
Фото: Іванка Дусько/Суспільне Львів

Наразі поляки продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» на польсько-українському кордоні все ще є черги з вантажівок. І це попри припинення блокади польськими фермерами спілки Oszukana Wieś, повідомляє Центр транспортних стратегій.

Станом на ранок 8 січня у чергах залишалися 550 вантажівок. Проте після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

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Загалом поляки продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною - «Рава-Руська – Гребенне», «Краківець – Корчова», «Ягодин – Дорогуськ». В чергах на цих трьох напрямках в бік України перебувають 1350 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого «транспортного безвізу» для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить з України. 

6 січня близько 21:00 був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині – Медика».

Теги: Польща акція Львів вантажівки протест Україна черга блокування блокада

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