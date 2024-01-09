Які професії користуватимуться попитом у Польщі у 2024 році: повний перелік

По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також штукатури та теслярі

У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно це робота, пов’язана із фізичною працею. Є дефіцит 28 професій наступного року — пише Міграційна платформа EWL.

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Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:

теслярів;

столярів;

покрівельників та монтажників;

мулярів;

штукатурів.

Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.

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По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

В освітній галузі не вистачає:

викладачів практичного професійного навчання;

вчителів загальноосвітніх предметів;

вчителів професійно-технічних предметів;

вихователів дитячого садка;

вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

«Список дефіцитних професій ідентичний до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну.

Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі», – пояснює дані дослідження директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.