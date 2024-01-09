Які професії користуватимуться попитом у Польщі у 2024 році: повний перелік
По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також штукатури та теслярі
У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно це робота, пов’язана із фізичною працею. Є дефіцит 28 професій наступного року — пише Міграційна платформа EWL.
Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:
- теслярів;
- столярів;
- покрівельників та монтажників;
- мулярів;
- штукатурів.
Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.
По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.
В освітній галузі не вистачає:
- викладачів практичного професійного навчання;
- вчителів загальноосвітніх предметів;
- вчителів професійно-технічних предметів;
- вихователів дитячого садка;
- вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.
«Список дефіцитних професій ідентичний до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну.
Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі», – пояснює дані дослідження директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.
За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.
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