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Які професії користуватимуться попитом у Польщі у 2024 році: повний перелік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Які професії користуватимуться попитом у Польщі у 2024 році: повний перелік
У Польщі не вистачає мулярів на будівництві
фото із відкритих джерел

По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також штукатури та теслярі

У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно це робота, пов’язана із фізичною працею. Є дефіцит 28 професій наступного року — пише Міграційна платформа EWL.

Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:

  • теслярів;
  • столярів;
  • покрівельників та монтажників;
  • мулярів;
  • штукатурів.

Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.

По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

В освітній галузі не вистачає:

  • викладачів практичного професійного навчання;
  • вчителів загальноосвітніх предметів;
  • вчителів професійно-технічних предметів;
  • вихователів дитячого садка;
  • вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

«Список дефіцитних професій ідентичний до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну.

Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі», – пояснює дані дослідження  директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.

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Теги: навчання робота Польща українці біженці

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