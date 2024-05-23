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Сили оборони збили російський Су-25

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони збили російський Су-25
Напередодні українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

Зенітники 110 ОМБр уразили ще один Су-25

Українські військові збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це йдеться в повідомленні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Напередодні українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

«А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!» – кажуть військові.

Нагадаємо, у травні 2024 року українські військові знищили вже щонайменше шість російських винищувачів Су-25

Раніше українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною.

Також українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».  Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Теги: росія ЗСУ війна військова техніка винищувач

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