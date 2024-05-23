У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи

Прем'єр-міністр Чолаку розповів про нові горизонти для оборонної промисловості Румунії

Найбільший пороховий завод у Європі буде побудований у румунському повіті Брашов за рахунок євроінвестицій у розмірі 400 млн євро. Про це пише Agerpres.

За словами голови Сенату Румунії та колишнього прем'єра Ніколає Чуке, Румунія відремонтує будівлю, тоді як Європейський Союз профінансує технічне оснащення, необхідне для виробництва пороху. Заява сенатора прозвучала під час відкриття натовської виставки військової техніки у Бухаресті. Очікується, що румунська державна оборонна промисловість Romarm співпрацюватиме з німецьким холдингом Rheinmetall.

«Ми робимо значні інвестиції в Румунії, щоб розробити нові та сучасні проєкти, і той факт, що ми отримали перше в історії фінансування у розмірі 50 мільйонів євро від Європейської Комісії для порохового заводу спільно з концерном Rheinmetall, свідчить про те, що ми активно працюємо», – зазначив очільник румунського уряду.

«Сьогодні ми маємо перспективу того, що румунська оборонна промисловість за короткий час принесе вражаючі контракти та залучить в економіку мільярди євро, залучаючи десятки й сотні інших компаній-постачальників. Найкращим прикладом є те, що сьогодні будуть підписані комерційні угоди з важливими міжнародними партнерами. Завод у Куджирі буде виробляти зброю та озброєння разом з компанією Romarm і американським концерном General Dynamics розвивають партнерство для модернізації та розробки нових потужностей для виробництва боєприпасів великого калібру за стандартами НАТО», – підкреслив прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Він також додав, що румунська аерокосмічна компанія Romaero, про яку багато хто вважав, що та незабром збанкрутує, зараз повертається як основний постачальник послуг з обслуговування та ремонту літаків Boeing і Airbus. «Вона підпише відповідний меморандум в Угорщині», – дав обіцянку Чолаку. Він також згадав інші «великі проєкти», які вже підписані з США, Німеччиною, Південною Кореєю, Францією та іншими країнами.

Нагадаємо, іще у березні стало відомо, що Румунія у співпраці зі США та Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.

До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.