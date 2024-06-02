Очільник комітету Бундестагу закликає мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів: причина

Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн зауважила, що Росія друкує шкільні підручники, в яких Німеччина зображена як агресор

Очільник комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії. Про це повідомляє Der Spiegel.

«Путін готує свій народ до війни і позиціонує його проти Заходу. Тому ми повинні стати здатними захищати себе якомога швидше», – сказала Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Очільник комітету Бундестагу з питань оборони зауважила, що Росія тільки виробляє зброю, а також друкує шкільні підручники, в яких Німеччина зображена як агресор.

Штрак-Циммерманн закликала «активізувати близько 900 тисяч резервістів, яких ми маємо в Німеччині». Однак вона уточнила, що спочатку їх потрібно зареєструвати, адже Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку.

«Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням», – зазначила вона.

Нагадаємо, що Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні бити по Росії своєю зброєю. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив цей дозвіл, однак назвав важливе обмеження.

Так, він заявив, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні. «Дозвіл на використання німецької зброї на російській території стосується, зокрема, оборонної кампанії навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна», – цитує міністра оборони журналіст.