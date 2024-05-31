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Дозвіл Німеччини на удари її зброєю по РФ: Пісторіус зробив уточнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дозвіл Німеччини на удари її зброєю по РФ: Пісторіус зробив уточнення
фото: з відкритих джерел

Дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні

Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні бити по Росії своєю зброєю. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив цей дозвіл, однак назвав важливе обмеження. Про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке, 

Так, він заявив, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні. «Дозвіл на використання німецької зброї на російській території стосується, зокрема, оборонної кампанії навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна», – цитує міністра оборони журналіст.

Також, за його словами, це стосується російської території поруч із кордоном у Донецькій і Луганській областях. «Це прикордонні з Росією регіони. Російська артилерія, ракети і системи ППО там також розташовані безпосередньо за державним кордоном», – зазначив Пісторіус.

Водночас він підтвердив, що удари по території РФ далекобійною зброєю понад 100 км все ще заборонені, але «йде дискусія».

Нагадаємо, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

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Теги: Німеччина зброя

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