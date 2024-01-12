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Удари по об'єктах хуситів у Ємені: 10 країн зробили спільну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удари по об'єктах хуситів у Ємені: 10 країн зробили спільну заяву
3 січня була опублікована спільна заява, в якій країни закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності
фото з відкритих джерел

Високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців

Десять країн на чолі з США і Великою Британією завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені, підтверджуючи своє право на самооборону від безперервних нападів у Червоному морі. Про це йдеться у спільній заяві 10 країн, яку опублікував Білий дім

Як зазначається, збройні сили США і Великої Британії за підтримки союзників завдали спільних ударів  по об'єктах хуситів у Ємені відповідно до «невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону».

Спільну заяву зробили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Бахрейн, Данія, Німеччина, Нідерланди, Новая Зеландія, Південна Корея.

Як зазначається, прийняли рішення про удари після «широкого консенсусу», висловленого 44 країнами світу 19 грудня 2023 року, а також заяви Ради Безпеки ООН від 1 грудня 2023 року, в якій засуджуються напади хуситів на торговельні та комерційні судна, що прямують через Червоне море. 

3 січня була опублікована спільна заява, в якій країни закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони продовжуватимуть напади на судна.  Однак атаки в Червоному морі продовжились, зокрема, 9 січня були запущені ракети проти кораблів у Червоному морі, в тому числі проти суден США і Великої Британії.  10 січня 2024 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій також засудила ці атаки і закликала їх припинити.

«У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену», - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

Як йдеться у заяві, понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада становлять міжнародний виклик. А сьогоднішня «акція» продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства. «Нашою метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі, але нехай наше послання буде чітким: ми без вагань будемо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз», - вказується у заяві.

Тим часом,  CNN оприлюднило попередній список уражених цілей хуситів у Ємені.

Представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими і британськими військовими, уразили кілька об'єктів в Ємені, в тому числі аеропорти.

Зокрема, видання перераховує такі об'єкти:

  • Військова база Кахлан у провінції Саада
  • Авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани
  • Район аеропорту міста Худайда на Червоному морі
  • Аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену
  • Аеродром міста Аббс.
  • У той же час королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по військових двох об'єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників.

За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по двох об'єктах хуситів.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

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Теги: США Ємен Велика Британія

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