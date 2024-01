У США відбулися протести на підтримку Ємену (фото, відео)

Кілька десятків антивоєнних активістів зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку та біля Білого дому, щоб протестувати проти ударів США та Великобританії по військових цілях хуситів у Ємені. Про це пише Reuters.

Активісти вважають, що удари по Ємену загрожують розширенню війни в Газі.

📣HANDS OFF YEMEN NOW!



🚨🇾🇪BREAKING: Anti-war activists in NYC hold an emergency rally in Times Square saying NO to the U.S.-UK bombing of Yemen! pic.twitter.com/X17PXE1awJ