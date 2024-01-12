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У США відбулися протести на підтримку Ємену (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У США відбулися протести на підтримку Ємену (фото, відео)
Протестувальники зібралися біля Білого дому
фото: Party for Socialism and Liberation/X

Активісти вважають, що удари по Ємену можуть призвести до масштабної регіональної війни

Кілька десятків антивоєнних активістів зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку та біля Білого дому, щоб протестувати проти ударів США та Великобританії по військових цілях хуситів у Ємені. Про це пише Reuters.

Активісти вважають, що удари по Ємену загрожують розширенню війни в Газі.

Протести були організовані коаліційною групою Answer, яка вважає удари в Ємені «серйозною ескалацією», що може призвести до масштабної регіональної війни. 

Протестувальники біля Білого дому несли плакати із гаслами «руки геть від Близького Сходу», «руки геть від Ємену» та «руки геть від Гази».

Антивоєнні активісти біля Білого дому
Антивоєнні активісти біля Білого дому
фото: Answer Coalition

Демонстранти на Таймс-сквер розмахували палестинськими прапорами та несли банери з написами «Звільніть Палестину» та «Припиніть бомбардування Ємену».

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

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Теги: протест США Ємен

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