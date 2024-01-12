США і Велика Британія завдали ударів по цілях хуситів у Ємені

Атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів

Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

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Це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню з тих пір, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Єменські ЗМІ повідомляють про інтенсивні авіаудари по декількох містах, серед яких Ходейда – основне портове місто хуситів. Також атаковані Таїс, Сана, Саада.

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Як повідомляє Al Arabia, США атакували понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Також видання опублікувало відео з Ємену.

Удари по Ємену вже підтвердив представник Пентагону.

«Ми атакували близько 10 об'єктів хуситів у Ємені. Вражені центри виробництва дронів та склади зброї», – заявив американський представник.

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За даними ЗМІ, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену наносяться американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк», запущеними з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Нагадаємо, стало відомо, що британці та американці активізували підготовчі заходи для ударів по хуситах у відповідь на атаку, націлену на військові кораблі США та Великої Британії.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.