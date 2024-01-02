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Bloomberg: Сі Цзіньпін запропонував Байдену «мирне співіснування» Китаю і США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Сі Цзіньпін запропонував Байдену «мирне співіснування» Китаю і США
Президенти США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Американський лідер визнав, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив Джо Байдену, президенту США, що їхні країни повинні прагнути до «мирного співіснування», адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини. Про це повідомляє China Central Television.

У своєму новорічному листі, приуроченому до відзначення встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США у січні 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що «протягом останніх 45 років китайсько-американські стосунки переживали періоди успіху та викликів, однак в цілому просувалися вперед, що сприяло не лише підвищенню благополуччя обох народів, а й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню».

«Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру», – написав президент Китаю.

Сі Цзіньпін також нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. Відтоді відносини «не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню», додав китайський лідер.

Джо Байден також надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа з нагоди 45-річчя. У ньому американський лідер визнав, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.

«Я з нетерпінням чекаю розвитку прогресу, досягнутого нашими попередниками, а також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США і Китаєм», – написав Байден.

Раніше повідомлялося, що китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

Теги: історія США Китай президент Вашингтон Сі Цзіньпін

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