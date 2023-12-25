Допомога Україні: ексокомандувач НАТО звернувся до Конгресу США

Джеймс Ставрідіс: «Ми повинні надати Україні військову підтримку»

Ексголовнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс звернувся до Конгресу США із закликом надати Україні більше допомоги. Про це повідомляє The Hill.

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Ставрідіс зазначив, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не був убитий та навіть підданий ризику, і країна зробила це, витративши «еквівалент 5 відсотків» річного оборонного бюджету США.

«Ми повинні надати Україні військову підтримку. Їхня справа справедлива. Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Тому я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України», – заявив він.

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Як повідомлялося, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку».

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.