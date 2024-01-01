Міноборони Британії зворушливо привітало українських військових з Новим Роком
Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене»
Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим роком своїх українських колег. Відомство опублікувало відео в Х (Twitter).
«Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році», – йдеться у повідомленні.
Wishing a Happy New Year to our friends in @Defenceu.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 31, 2023
Our support for your fight for freedom will remain unwavering in 2024.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/AkG3FQKYZq
Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене» (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.
До слова, посол Японії у вишиванці привітав українців з Новим Роком. Кунінорі Мацуда побажав українцям згуртованості та стійкості, а також перемоги та настання справедливого та довготривалого миру.
Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом (фото). Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.
Зауважимо, голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст. Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати окупантам якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.
Крім того, військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео).
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