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Міноборони Британії зворушливо привітало українських військових з Новим Роком

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міноборони Британії зворушливо привітало українських військових з Новим Роком
Міністерство оборони Великої Британі запевнили у підтримці України
фото: скрін із відео з соцмереж

Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене»

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим роком своїх українських колег. Відомство опублікувало відео в Х (Twitter).

«Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене» (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.

До слова, посол Японії у вишиванці привітав українців з Новим Роком. Кунінорі Мацуда побажав українцям згуртованості та стійкості, а також перемоги та настання справедливого та довготривалого миру.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом (фото). Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.

Зауважимо, голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст. Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати окупантам якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

Крім того, військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)

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Теги: Велика Британія військові свято

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