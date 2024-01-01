Міноборони Британії зворушливо привітало українських військових з Новим Роком

Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене»

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим роком своїх українських колег. Відомство опублікувало відео в Х (Twitter).

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«Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Wishing a Happy New Year to our friends in @Defenceu.



Our support for your fight for freedom will remain unwavering in 2024.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/AkG3FQKYZq Будь ласка, читайте текст після реклами December 31, 2023

Військовий оркестр Сполученого Королівства виконав аранжування на композицію «Покладись на мене» (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.

До слова, посол Японії у вишиванці привітав українців з Новим Роком. Кунінорі Мацуда побажав українцям згуртованості та стійкості, а також перемоги та настання справедливого та довготривалого миру.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом (фото). Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.

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Зауважимо, голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст. Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати окупантам якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

Крім того, військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео).