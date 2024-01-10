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Популярна українська мережа домашніх напівфабрикатів вийшла на ринок США

Христина Петренко
glavcom.ua
Популярна українська мережа домашніх напівфабрикатів вийшла на ринок США
«Галя Балувана» відкрила перший магазин у США

По Україні мережа «Галя Балувана» має понад 700 франшиз

Відома українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США. Щоправда, там вони працюють під брендом Multi cook. Про це повідомив у Facebook власник мережі Володимир Матвійчук.

Популярна українська мережа домашніх напівфабрикатів вийшла на ринок США фото 1

Перший магазин мережі відкрили у Філадельфії.

«Ви зможете насолоджуватися смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», – написав він.

«Галя Балувана» – українська мережа домашніх напівфабрикатів. Заснована вона в Луцьку в лютому 2018-го. У мережі 700 франшиз у різних куточках України. Мережа повністю покрила український ринок на умовах франшизи, а потім вийшла і на європейський із новим розширеним проєктом Multi Cook. 

Зазначимо, керівники підприємств торгівлі мають найоптимістичніші очікування з-поміж інших видів економічної діяльності. Торгівля завдяки сталому внутрішньому попиту, сповільненню інфляції та достатній пропозиції товарів, позитивно оцінює перспективи свого розвитку. Про очікування бізнесу з посиланням на дослідження Нацбанку повідомив ексміністр економіки та ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин. 

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Теги: США бізнес ринок їжа Володимир Матвійчук Україна Facebook магазин

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