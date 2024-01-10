Популярна українська мережа домашніх напівфабрикатів вийшла на ринок США
По Україні мережа «Галя Балувана» має понад 700 франшиз
Відома українська мережа «Галя Балувана» вийшла на ринок США. Щоправда, там вони працюють під брендом Multi cook. Про це повідомив у Facebook власник мережі Володимир Матвійчук.
Перший магазин мережі відкрили у Філадельфії.
«Ви зможете насолоджуватися смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», – написав він.
Зазначимо, керівники підприємств торгівлі мають найоптимістичніші очікування з-поміж інших видів економічної діяльності. Торгівля завдяки сталому внутрішньому попиту, сповільненню інфляції та достатній пропозиції товарів, позитивно оцінює перспективи свого розвитку. Про очікування бізнесу з посиланням на дослідження Нацбанку повідомив ексміністр економіки та ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.
Коментарі — 0