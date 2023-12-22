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У Великій Британії судили 18-річного хакера, який злив у мережу GTA 6: як його покарали

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Великій Британії судили 18-річного хакера, який злив у мережу GTA 6: як його покарали
Оцінка психічного здоров’я хлопця показала, що він має намір повернутися до кіберзлочинності
фото з відкритих джерел

Хлопець зламав файли GTA 6 за допомогою лише готельного телевізора та смартфона 

У Великій Британії відбувся суд над 18-річним кіберзлочинцем Аріоном Куртаджем, який зламав сервери компанії Rockstar Games та злив у мережу геймплею нової Grand Theft Auto 6. Його помістять до лікарні на невизначений термін, пише BBC.

Повідомляється, що лікарі визнали Куртаджа непридатним постати перед судом через гострі прояви аутизму. Тому присяжні мали визначити, чи вчиняв він злочин, але не оцінювати, чи робив він це зі злочинними намірами. Оцінка психічного здоров’я хлопця показала, що він «продовжував висловлювати намір якомога швидше повернутися до кіберзлочинності і є дуже мотивованим».

Аріон Куртадж. Фото: BBC
Аріон Куртадж. Фото: BBC

Суддя вирішив, що навички Куртаджа та бажання вчиняти кіберзлочини означають, що він залишається високою небезпекою для суспільства. Тому хлопець перебуватиме в безпечній лікарні «все життя», аж поки лікарі не визнають, що він більше не становить небезпеки.

Аріон Куртадж з Оксфорда був ключовим членом міжнародного угруповання хакерів Lapsus$. Вони атакували технологічних гігантів, таких як Uber, Nvidia та Rockstar Games, що завдало компаніям збитків на майже $10 млн. Хлопець здійснив свій найбільш відомий злам компанії Rockstar, коли вже перебував під вартою за злам Nvidia та BT/EE.

18-річний хакер злив у мережу 90 кліпів неопублікованої та довгоочікуваної Grand Theft Auto 6, коли перебував під охороною поліції в готелі. Для зламу файлів GTA 6 йому вистачило готельного телевізора і мобільного телефона.

Нагадаємо, компанія Rockstar оприлюднила трейлер нової Grand Theft Auto VI, наступної частини популярної пригодницької відеогри. Довгоочікуваний трейлер набрав понад 65 млн переглядів за перші кілька годин на YouTube.

Теги: злочин хакер Велика Британія суд

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Соціум

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