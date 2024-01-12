Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені

Нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив удари по базах хуситів в Ємені. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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«За моєю вказівкою військові сили США – разом із Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів – успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу», – йдеться у повідомленні.

За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії.

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«Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства», – зазначив Байден.

Президент США додав, що відповідь міжнародного співтовариства на ці атаки була єдиною та рішучою. Він наголосив, що завдані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та партнери не потерплять нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.