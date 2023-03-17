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Угорщина відкриває двері НАТО для однієї країни: озвучено дату голосування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Угорщина відкриває двері НАТО для однієї країни: озвучено дату голосування
фото: з відкритих джерел

В Угощині цього місяця відбудеться голосування з приводу членства Фінляндії у НАТО, а от долю Швеції вирішуватимуть пізніше. 

Парламент Угорщини 27 березня проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО, проте рішення щодо прийняття до альянсу Швеції ухвалять пізніше, повідомив голова правлячої фракції Мате Кочіш. Цитату наводить Reuters. Він не уточнив, коли саме буде ухвалено рішення щодо ратифікації заявки Швеції.

Влада Туреччини раніше оголосила про те, що ратифікує заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Про це розповів турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган , який перебуває в країні з візитом. Президент Фінляндії Саулі Ніісте ухвалить відповідне рішення наступного тижня.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, говорячи про можливий вступ Фінляндії до НАТО  також заявив, що Анкара дотримується існуючої процедури щодо вступу нових країн до НАТО. «Ми зустрінемося з президентом Фінляндії і виконаємо обіцянку», – сказав Ердоган. 

Нагадаємо, міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький заявив, що Україна  нібито не може сама визначити свою долю без інших держав і для визначення її майбутнього потрібні переговори Росії та США.

За його словами, влада Угорщини давно говорила про необхідність провести переговори щодо України за участю РФ і Сполучених Штатів, але до такої точки зору ніхто не дослухався.

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Теги: НАТО Анкара Угорщина Швеція Фінляндія

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