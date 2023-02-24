Фінляндія відправить Україні три танки Leopard 2, але не для бойових дій

Танки адаптовані лише для розмінування

Фінляндія направить Україні протимінні танки Leopard 2, які не призначені для безпосереднього ведення бойових дій. Про це в четвер, 23 лютого, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

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Ці танки є частиною пакету оборонної підтримки України вартістю понад 160 млн євро (понад $169 млн), який надає Фінляндія.

Зазначається, що навчання з використання та обслуговування танків також буде включено.

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Міноборони Фінляндії не надало більш детальної інформації про термін постачання допомоги «з оперативних причин».

«У п’ятницю, 24 лютого, виповнюється рік від початку російської агресорської війни, і Україна продовжує потребувати підтримки у своєму захисті. Ми надішлемо більше оборонних засобів і разом з нашими партнерами візьмемо участь у співпраці щодо танків Leopard», – наголосив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

Нагадаємо, що минулий, 12 за рахунком, пакет оборонної допомоги від Фінляндії для України був анонсований наприкінці січня. Він містив озброєння (в тому числі важке) на суму приблизно 400 млн євро.

На той момент це був рекорд, адже загалом із початку повномасштабної війни Фінляндія спрямувала в Україну допомоги на 590 млн євро (включно з 12-м пакетом).

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Також у січні під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).

До того ж у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу, Гельсінкі заморозило російськи активи на суму €187 млн.