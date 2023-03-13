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У Міноборони Угорщини вигадали, чому Україна не може сама вирішувати свою долю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Міноборони Угорщини вигадали, чому Україна не може сама вирішувати свою долю
Міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький поговрив про мир в Україні
фото:https://dailynewshungary.com

В Угорщині досі воліють називати рік кривавої війни Росії в Україні «випадковим інцидентом», та закликають до миру між країнами

Міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький заявив, що Україна  нібито не може сама визначити свою долю без інших держав і для визначення її майбутнього потрібні переговори Росії та США. Про це повідомляє видання Index.

«Україна не може сама вирішити свою долю, її вирішують інші», – сказав глава оборонного відомства Угорщини, додавши, що нібито без рішення США «миру не буде».

За його словами, влада Угорщини давно говорила про необхідність провести переговори щодо України за участю РФ і Сполучених Штатів, але до такої точки зору ніхто не дослухався.

За його словами, європейські країни поступово все більше залучаються до ситуації в Україні, відправляючи  зброю та бронетехніку. Він також назвав умови відправлення військ в Україну: це доведеться зробити, якщо людські ресурси Києва закінчаться і людей не вистачатиме. «Захід вирішив не локалізувати конфлікт, а вивести його на загальний рівень», – підкреслив він.

Салай-Бобровницьки також зазначив, що  за його  словами такий «випадковий інцидент» як українська війна може перетворитися на світову війну. При цьому міністр наголосив, що його країна виступає за дипломатичне врегулювання в Україні та закликає до миру.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни Заходу близькі до того, щоб розпочати обговорення надсилання своїх сил на Україну.Зеленський запросив Орбана до України. але там відповіли, що візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується, проте він відбудеться після виконання всіх передумов.

Читайте також: Зеленський запросив Орбана до України. Угорщина відповіла

Теги: конфлікт переговори влада Україна Віктор Орбан війна Міноборони міністр

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