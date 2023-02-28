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Ще одна країна розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією
у Фінляндії тестову ділянку паркану на кордоні з Росією завершать уже у червні
фото:https://yle.fi

До початку літа у районі фінського міста Іматру буде зведено трикілометрову тестову ділянку

Фінляндія остаточно вирішила відмежуватись від країни-агресора. Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. Про це повідомляє місцевий сайт Yle.

На даний момент на ділянці проводяться земляні роботи, у планах будівництва також передбачено будівництво дороги та встановлення камер для стеження.

У понеділок дерева були викорчовані з обох боків прикордонного переходу біля фінського міста Іматру. Роботи мають бути завершені до кінця червня. У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку, а вже далі заплановано продовжити спортуження паркану.

Поряд із огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Світлові позначки та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках шляху.

Паркан на східному кордоні проходитиме і по приватних землях, тому владі необхідно буде провести переговори із землевласниками.

Нагадаємо, ще минулого року стало відомо про бажання країни захиститись від незаконних мігрантів та інших можлививх загроз з боку Росії. Прикордонна охорона Фінляндії запропонувала відгородитися парканом від Росії. Так, найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень.

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Теги: росія дороги будівництво Фінляндія охорона переговори

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