Ще одна країна розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією

у Фінляндії тестову ділянку паркану на кордоні з Росією завершать уже у червні

До початку літа у районі фінського міста Іматру буде зведено трикілометрову тестову ділянку

Фінляндія остаточно вирішила відмежуватись від країни-агресора. Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. Про це повідомляє місцевий сайт Yle.

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На даний момент на ділянці проводяться земляні роботи, у планах будівництва також передбачено будівництво дороги та встановлення камер для стеження.

У понеділок дерева були викорчовані з обох боків прикордонного переходу біля фінського міста Іматру. Роботи мають бути завершені до кінця червня. У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку, а вже далі заплановано продовжити спортуження паркану.

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Поряд із огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Світлові позначки та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках шляху.

Паркан на східному кордоні проходитиме і по приватних землях, тому владі необхідно буде провести переговори із землевласниками.

Нагадаємо, ще минулого року стало відомо про бажання країни захиститись від незаконних мігрантів та інших можлививх загроз з боку Росії. Прикордонна охорона Фінляндії запропонувала відгородитися парканом від Росії. Так, найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень.