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Угорщина затвердила призначення посла України Шандора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Угорщина затвердила призначення посла України Шандора
Прохання про призначення посла України в Будапешті Федора Шандора було надіслано близько трьох місяців тому
фото з відкритих джерел

Українського дипломата довго не могли погодити в Угорщині.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті  професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора. Про це повідомляє  телеканал ATV.

Відповідно до процедури, підписане рішення президента Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС країни для контрасигнації міністром.

Зазначено, що рішення президента стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак.

Українського дипломата довго не могли погодити в Угорщині.

Варто зазначити, що прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

Федір Шандор –професор Ужгородського національного університету, який став відомим після того як пішов добровольцем на війну в лютому 2022 року і читав лекції студентам з окопів, коли не брав участі в боях.

Раніше повідомлялося, що Шандор, який воював у складі 101 бригади територіальної оборони на фронті в Україні, не погоджується з тезою Будапешта про те, що Угорщина «не втягнута» у війну України.

Читайте також: Професор Ужгородського національного університету читає лекцію з окопу
Теги: Угорщина посол дипломатія

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