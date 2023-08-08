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Угорщина погодила нового посла України в Будапешті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина погодила нового посла України в Будапешті
Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті
фото з відкритих джерел

Українським послом в Угорщині може стати Федір Шандор

У вівторок, 8 серпня, президент Угорщини Каталін Новак погодила нового посла України в Будапешті. Ним став військовослужбовець Федір Шандор. Про це повідомляє ATV.

Зазначається, що Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті. Раніше вже з'являлася інформація, що Шандор може стати послом України в Угорщині.

Прохання про призначення посла України в Будапешті Федора Шандора надіслали близько трьох місяців тому. За інформацією видання, причиною тривалого розгляду була нібито «недоступність президента України Володимира Зеленського для Каталіни Новак».

Мандатний лист Федора Шандора надіслано до Міністерства закордонних справ. Рішення президента буде оприлюднено в Угорській газеті, коли посол Шандор уже буде в Угорщині та вручить свої вірчі грамоти президенту Новак.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

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Теги: Угорщина Україна посол

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