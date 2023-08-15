Угорщина відтермінувала платежі Росії за будівництво АЕС – Bloomberg

Введення станції в експлуатацію, яке спочатку було заплановане на початок наступного десятиліття, буде відкладено на пізніший термін

Угорщина затримає виплату відсотків Росії в рамках угоди про будівництво АЕС «Пакш-2», а також здійснити розрахунки у євро. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що введення станції в експлуатацію, яке спочатку було заплановане на початок наступного десятиліття, буде відкладено на пізніший термін через значні затримки, які пов'язані з опозицією з боку ЄС до російських інвестицій у проєкт та скаргами від угорських регуляторів на якість планів, які здійснює Росатом (компанія, що займається будівництвом цього об'єкта – Ред.).

Росія внесла зміни до фінансової угоди, яка була погоджена з Будапештом в липні. Ці зміни передбачають відстрочення платежів та вимогу виплати кредитів у євро.

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Угорщина отримає 30 днів, починаючи з 16 серпня, на здійснення відповідних платежів згідно з угодою.

Планування будівництва атомної станції було перерване через рішення Управління ядерної енергетики Угорщини. Вони встановили новий термін завершення частини проєкту на 11 жовтня 2024 року замість попередньої дати – жовтень 2023 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома.

Раніше повідомлялося, що ЄС виключив з санкційного списку трьох осіб на прохання Угорщини.

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До слова, прем'єр-міністр Віктор Орбан знову заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».