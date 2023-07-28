«Суверенітет практично втрачено»: Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну

Орбан заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів

Прем'єр Угорщини заявив, що Захід «боротиметься до останнього українського солдата»

Прем'єр-міністр Віктор Орбан знову заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата». Коментарі Орбана прозвучали в ефірі Kossuth Rádio, передає Magyar Hirlap.

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«Якщо голос миру недостатньо сильний, у громадській свідомості залишиться думка про те, що рішенням є війна. Ця ситуація може бути вирішена лише шляхом дипломатії та переговорів, і ми продовжуватимемо це робити. Це вже не українська війна, суверенітет України давно практично втрачено. Війна – дуже дорога річ, дуже тяжкий економічний тягар. Україна вичерпала для цього сили», – заявив Орбан.

За словами прем'єр-міністра, коли Росія вторглася в Україну, Захід мав два варіанти відповіді, один з яких – «локалізувати конфлікт, як це зробила Ангела Меркель».

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«Захід зараз цього не робить. Надсилає гроші, зброю – звичайно, українці воюють. Захід боротиметься до останнього українського солдата», – додав угорський політик.

Нагадаємо, Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

До слова, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.