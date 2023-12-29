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Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини – МЗС Німеччини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини – МЗС Німеччини
Німеччина сподівається, що Україна отримає €50 млрд від ЄС
фото з відкритих джерел

Євросоюз продовжить свою підтримку України в будь-якому випадку

Німеччина очікує, що країни-члени Євросоюзу продовжать підтримку України та ухвалять наступний пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати одностайне рішення. Про це заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Вагнер, пише Bloomberg.

«ЄС продовжить свою підтримку України в будь-якому випадку. 26 країн ЄС, звичайно, також зможуть діяти. Але я не хочу зараз спекулювати на тому, як саме може бути організована така підтримка. Це також потребує подальших консультацій у Брюсселі», – сказав Вагнер.

За його словами, німецький уряд надасть військову підтримку Україні на суму 8 млрд євро у 2024 році та продовжить кампанію за ухвалення більшого пакету допомоги ЄС на суму 50 млрд євро на початку наступного року.

Видання пише, що потенційний запасний варіант полягає в тому, щоб країни-члени спрямовували гроші Києву поза бюджетним процесом ЄС. Такий шлях передбачатиме національні гарантії від держав-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжить блокувати рішення щодо надання додаткового фінансування Україні.

Нагадаємо, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. 

Теги: гроші Угорщина фінансування Німеччина Європейський союз

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