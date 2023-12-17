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Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
фото з відкритих джерел

Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у країні. Про це повідомляє Bild.

Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році, що призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу.

У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата. Вони проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них.

Зазначимо, що наразі у Німеччині служба в армії повністю добровільна. Крім того, жінки у ФРН завжди були звільнені від військової повинності ще за Основним законом 1949 року.

Перехід до швецької моделі означав би зміну цих правил. Німецькі військові експерти вітають цю ініціативу, вважаючи, що тільки це дасть змогу залучити до Збройних сил Німеччини більше людей і подолати кадрову кризу. Однак у ліберальній партії ВДП, що входить до правлячої коаліції, це вже назвали «величезним зазіханням на громадянські свободи».

Раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр висловив необхідність у виправленні недоліків у підготовці німецьких Збройних сил для захисту країни та НАТО

До слова, другий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot Німеччина відправить Україні до кінця 2023 року

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Теги: Німеччина Європа партії військові інспектор

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