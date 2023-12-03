WSJ: Спікер Палати представників США став одним із найпалкіших прихильників України

Майк Джонсон вважає допомогу Україні пріоритетом США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон змінив свою позицію щодо допомоги Україні та тепер вважає її критичним пріоритетом. Про це пише Wall Street Journal.

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Раніше Джонсон здебільшого виступав проти додаткової допомоги Україні. Зараз він здивував багатьох на Капітолійському пагорбі, публічно і неодноразово називаючи допомогу Україні критичним пріоритетом.

«Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги», – казав Джонсон.

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Близькі до спікера джерела розповіли, що він дійсно дуже переживає за Україну і зазначили, що його попередня позиція збігається з його поточними заявами.

«Він продовжує вимагати відповідальності за мільярди, надіслані на допомогу Україні, вказуючи на неодноразову неспроможність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал. Але національна безпека починається вдома. Ось чому він чітко дав зрозуміти, що запити про додаткову допомогу Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація та Сенат серйозно підуть на встановлення нашого порушеного південного кордону», – зазначив один із чиновників.

Низка сенаторів заявили, що Джонсон поставить на голосування великий пакет допомоги для України, навіть якщо це викличе негативну реакцію правих однопартійців.

До того ж, один з сенаторів заявив, що Джонсон після початку роботи спікером отримав більш широкий доступ до даних розвідки, що могло вплинути на його позицію.

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Нагадаємо, спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу.

Як повідомлялося, Майк Джонсон висловив сподівання, що підтримка України зі сторони США і Конгресу буде продовжена.