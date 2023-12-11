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Зеленський розповів про розмову з Орбаном

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про розмову з Орбаном
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Говорив максимально відверто і зрозуміло про наші європейські справи»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив «максимально відверто» з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. Про це очільник України розповів у вечірньому відеозверненні.

«На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи», – сказав Зеленський.

Також Зеленський говорив із Президентом Франції Макроном та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Про спільну роботу на рівні Євросоюзу та про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку», – зазначив президент.

Зокрема глава держави зустрівся з нашою громадою в Аргентині – з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини в десятки й десятки років.

«Вдячний за збереження нашої, української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв’язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди», – сказав він.

«Завтра й післязавтра разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили», – повідомив глава держави.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі. 

Читайте також: Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian
Теги: Угорщина Володимир Зеленський

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