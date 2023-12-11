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Німеччина збудує один із найбільших тунелів у Європі: подробиці проєкту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина збудує один із найбільших тунелів у Європі: подробиці проєкту
Німеччина реалізує амбітний план з будівництва тунелю
фото із відкритих джерел

Проєкт має стратегічне значення для усієї Єврозони

У Німеччині було представлено проєкт майбутнього тунелю, який стане частиною величезного європейського залізничного коридору, що сполучає Балтику та Стамбул. Про це пише Railway Technology.

Цей амбітний проєкт передбачає будівництво 30 км дороги, яка повністю прокладена через величні Рудні гори, розташовані на кордоні Чехії та Німеччини. Цей тунель може стати головною магістраллю, що об'єднує обидві країни.

Перед інженерами стоїть завдання знайти найкращий варіант маршруту від німецького Хайденау до чеського міста Усті над Лабем. Дослідження, проведені фахівцями, показали, що найоптимальнішим рішенням буде побудувати один довгий тунель. Крім основної споруди, буде потрібно також будівництво понад 45 км під'їзних шляхів та близько 90 стрілочних переказів.

Проект майбутнього тунелю у Німеччині
Проект майбутнього тунелю у Німеччині

Цей проєкт має стратегічне значення для усієї Єврозони. Крім скорочення часу в дорозі, наприклад, із Дрездена до Праги, яке становитиме лише одну годину, що у 2,5 рази швидше, ніж зараз,  тунель стане надійною альтернативою залізничній лінії, яка періодично піддається повеням. Більш того, існуюча лінія вже явно працює на межі своїх можливостей та періодично зупиняється через несправності.

Пропозиція компанії Deutsche Bahn, основного залізничного оператора в Німеччині та ініціатора будівництва, буде представлена ​​в Бундестазі в середині 2024 року. Після цього буде знайдено джерела фінансування та підготовлено всі необхідні проєктні документи. Самі роботи розпочнуться не раніше 2030 року та триватимуть близько тринадцяти років. Новий тунель стане доступним для використання до 2045 року. За планами це буде лінія високошвидкісного руху як для пасажирських, так і для вантажних поїздів.

Якщо цей проєкт буде реалізовано, то тунель стане одним із найдовших у Європі. Серед подібних залізничних об'єктів він займе четверте місце після Готардського базисного тунелю у Швейцарії (57 км), відкритого у 2016 році. Також поступатиметься 50-кілометровій дорозі під Ла-Маншем (частина дороги проходить під водою протягом близько 40 км), запущеній у 1994 році, та Базисному тунелю Летчберг у Швейцарії, який був відкритий у 2007 році та має довжину 34,5 км.

Протягом найближчих десяти років у Європі планується добудувати ще три великі залізничні тунелі, які матимуть ще більші параметри, ніж німецько-чеський проєкт. Наприкінці 2025 року в Австрії буде відкрито тунель через хребет Коральпе завдовжки 33 км. Цю споруду, що складається з двох одноколійних паралельних тунелів, почали будувати 2008 року. Влітку цього року по лінії пройшов перший тестовий поїзд, проте пасажирські та вантажні поїзди почнуть курсувати маршрутом лише після встановлення всіх систем сигналізації та проведення відповідних випробувань.

У 2032 році заплановано відкриття одразу двох транскордонних тунелів – Базисного тунелю (57,5 км) Мон-де-Амбін між Францією та Італією та Бреннерського тунелю (55 км) між Італією та Австрією. Обидва об'єкти розпочали будівництво приблизно в середині минулого десятиліття. Після запуску Базового тунелю він стане найбільшою ділянкою на залізничних лініях по всьому світу.

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Теги: Німеччина дороги будівництво Стамбул документи фінансування

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