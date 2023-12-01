Роман з іноземцем, який «випадково» знайшов вас у соцмережі. Як розпізнати афериста

По той бік монітора працюють дуже обізнані на психології люди

Це любов з першого слова, дай бабла або Як вивести на чисту воду скамериста

Читаю зараз дуже багато новин про те, що аферист втерся у довіру до самотньої жінки і видурив у неї купу грошей.

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Зрозуміло, що всім хочеться любові і легко повірити, що отой красень-качок із Флориди раптово на тебе натрапив у Фейсбуці, закохався і мріє одружитися. Ну що, ну трапляються ж дива.

Не треба шеймити таких жінок і вважати їх довірлививи курками – по той бік монітора працюють дуже обізнані на психології люди. Після роботи таких от товарищшів жінки потрапляють до психотерапевта, із суїцидальними думками і важкою депресією.

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(З чоловіками таке теж є, але чоловіки зазвичай менше люблять листуватися, тож там інші схеми розводу. Теж якось розповім)

Так от, це скамеристи. Вони знаходять акаунт якогось симпатичного іноземця, скачують собі усі його фото і відео, його історію приправляють якимись особливими деталями, адаптованими під вас, придумують якесь ім'я та прізвище а після цього починають полювати на жінок. По всьому світу. У всіх же є гугл-перекладач.

Стукаються до вас у друзі, питають як справи, якщо ви відповідаєте – знайомляться і починають втиратися у довіру. Переконувати, що раптово побачили ваш профіль і взагалі це мабуть доля. А десь через місяць, коли ви вже переповіли йому усе своє життя у подробицях, попліткували про близьких, начальство і понадсилали нюдси, починається видурювання грошей. Наприклад на квиток, щоби прилетіти до вас. Авжеж він потім віддасть, просто зараз чогось не працює карточка. Якщо не даєте гроші – починають шантажувати, що оприлюднять про вас компромат.

Як розпізнати скамериста:

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Закритий акаунт. Наприклад в інстаграм. Це щоби власник вкраденої ним персони не знайшов і ошукані жінки не писали коментарів. Свіжий акаунт на фб, нещодавно створений. І там він під псевдонімом. Людина з таким іменем і прізвищем ніде не гуглиться. Фотки не пробиваються по гуглпікс. Він закоханий у вас вже через тиждень знайомства, а через два пропонує одружитися і переїхати до нього. Він постійно розпитує вас про вас і майже не розповідає про себе. Розповідає, що дуже багатий, але потім починає просити гроші на будь-що. Або наполегливо пропонує вкластися у якусь справу. Просить нюдси, розпитує про усілякі делікатні речі.

Але ж він такий ніжний, уважний і красивий, так хочеться вірити, що воно справжнє. Хочеться, але в голові вже муляє, що тут щось ненормально, так?

Як вивести скамериста на чисту воду. Один простий спосіб: попросіть його записати для вас відео, у якому він назве вас по імені і побажає, наприклад, доброго ранку. Більшість скамеристів не вміють у діпфейки.

Якщо образиться і зникне, або скаже, що зараз не може (обставини не позволяють), загалом якось відмовить – це шахрай. Не треба вимагати у нього пояснень. Особливо якщо ви вже встигли дати йому інфу, яку можна використати проти нього. Поскаржтеся на його акаунти і в бан.