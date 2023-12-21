Україна та Німеччина провели раунд консультацій щодо гарантій безпеки

Сторони обмінялися думками щодо основних складових гарантій безпеки для України та порушили питання правових кордонів майбутньої двосторонньої угоди

Українська делегація провела з Німеччиною черговий раунд консультацій про укладання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. До неї також увійшли: заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, представники Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових гарантій безпеки для України та порушили питання правових кордонів майбутньої двосторонньої угоди.

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Зі свого боку представник Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіас Люттенберг відзначив успіх України у впровадженні реформ навіть в умовах повномасштабної війни.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових безпекових гарантій для України, порушили питання правових меж майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили план подальшої комунікації.

«Німеччина демонструє лідерство у фінансовій і військовій підтримці України, особливо з погляду продовження широкомасштабної допомоги у 2024 році. Ваша держава, яка є членом ЄС і НАТО, – незамінний гарант безпеки України та її майбутнього в цих організаціях», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.