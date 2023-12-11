Головна Публікації
search button user button menu button

Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)

прозорість влади
Олександр Саліженко, Рух «Чесно» glavcom.ua
Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)
12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування
колаж: рух «Чесно»

Серед керівників парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише один Арахамія…

22% народних депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи за 2021 рік, за 2022 рік таких 14%. Більшість із них –  представники «Слуги народу», однак у відсотковому співвідношенні лідерство закріпилося за двома депутатськими групами: «Відновлення України» та «Довіра». 

Така кількість декларацій наразі є у реєстрі НАЗК після відновлення його публічного доступу після повномасштабного вторгнення. 

Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка) фото 1
Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка) фото 2
Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка) фото 3

Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук –  за обидва роки. Натомість перший заступник спікера та колишній лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Чесно» у квітні заявляв, що він «у процесі подання», проте його декларацій досі немає в переліку. Також відсутні декларації в заступниці спікера від «Батьківщини» Олени Кондратюк.

Серед керівництва парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише голова монобільшості Давид Арахамія. 

Натомість в Кабміні задекларувалось сім урядовців за 2021 рік та шестеро за 2022-й. Переважно, це колишні міністри, яких нещодавно звільнили та діючі міністри Дмитро Кулеба та Олександр Кубраков.

Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка) фото 4

Серед посадовців Офісу президента задекларувались п’ятеро заступників керівника Офісу за 2021 рік та четверо за 2022 рік. 

Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка) фото 5
Читайте також: Країна радників. Хто консультує Офіс президента

Декларації президента Володимира Зеленського та Андрія Єрмака за 2021-2022 роки в реєстрі НАЗК наразі відсутні.

Зазначимо, що до ухвалення закону про відновлення декларування, НАЗК оголосила добровільну кампанію декларування, рух «Чесно» з березня 2023 року публікував дайджести з динамікою подання.

12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року. 

У Нацагенції підкреслюють, що активізація подання декларацій відбувається наприкінці кампанії декларування. Тому в НАЗК очікують, що в січні декларуватимуться більш інтенсивно. 

Зазначимо, якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. В агенції зазначили, що вилучення декларацій з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

У НАЗК також підкреслили, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично. Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб ЗСУ.

Рух «Чесно» звернувся із запитом до НАЗК аби дізнатись чи є в переліку вилучених декларацій народних депутатів, якщо так, то яка кількість та їх прізвища.

Олександр Саліженко
Парламентський аналітик руху «Чесно»
Читайте також:
Теги: закон партії декларація документи майно Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Фаріон продовжує бути у центрі дискусію про українську мову
Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
15 листопада, 10:01
На парламентських виборах у Нідерландах перемогла антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» на чолі з Гертом Вілдерсом
Розворот світової кон’юнктури щодо України. Що будемо робити?
24 листопада, 09:01
Дубінському не обрали запобіжний захід
Адвокати Дубінського заявили про відвід судді
14 листопада, 00:49
Шольц під час зустрічі з Путіним
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним
18 листопада, 17:50
Термін повноважень Олени Шуляк на чолі партії «Слуга народу» сплив
Хто очолить «Слугу народу»? Олена Шуляк здає посаду внутрішня політика
2 грудня, 09:35
Китай обмежує продаж графіту, необхідного для виробництва електрокарів
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
30 листопада, 09:14
Публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
7 грудня, 16:23
Законопроєкт № 10195 передбачає штраф в розмірі від 8 500 до 17 000 грн
Рада підтримала штрафи за порушення комендантської години
9 грудня, 15:38
Верховна Рада змінила правила складання кваліфікаційного іспиту
Верховна Рада ухвалила «євроінтеграційний» закон щодо суддів
9 грудня, 18:51

Публікації

12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування
Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)
Сьогодні, 17:31
Доповідач у резонансній справі, суддя Сергій Головатий у далекому 2010 році голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України
Гріх судді Головатого. Хто поставить крапку в історичній державній зраді?
Сьогодні, 10:00
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
Як боротися з марнотратством бюджету і корупцією в закупівлях. Самоучитель
9 грудня, 10:00
У Верховній Раді стрімко зменшується загальна кількість народних депутатів та обранців від мажоритарних округів
Девальвація мандата. Куди зникли пів сотні нардепів
8 грудня, 14:55
Венесуела є енергетичним партнером РФ з 2008 року, до того ж вона закупила російську зброю
Спецоперація «Крим №2». Росія підпалює Латинську Америку
7 грудня, 20:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
30K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
17K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
8712
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua