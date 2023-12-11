Міністри, депутати і керівники Офісу президента. Хто подав декларації за 2021-2022 роки (інфографіка)

Серед керівників парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише один Арахамія…

22% народних депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи за 2021 рік, за 2022 рік таких 14%. Більшість із них – представники «Слуги народу», однак у відсотковому співвідношенні лідерство закріпилося за двома депутатськими групами: «Відновлення України» та «Довіра».

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Така кількість декларацій наразі є у реєстрі НАЗК після відновлення його публічного доступу після повномасштабного вторгнення.

Серед керівництва парламенту декларації подав лише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – за обидва роки. Натомість перший заступник спікера та колишній лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Чесно» у квітні заявляв, що він «у процесі подання», проте його декларацій досі немає в переліку. Також відсутні декларації в заступниці спікера від «Батьківщини» Олени Кондратюк.

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Серед керівництва парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише голова монобільшості Давид Арахамія.

Натомість в Кабміні задекларувалось сім урядовців за 2021 рік та шестеро за 2022-й. Переважно, це колишні міністри, яких нещодавно звільнили та діючі міністри Дмитро Кулеба та Олександр Кубраков.

Серед посадовців Офісу президента задекларувались п’ятеро заступників керівника Офісу за 2021 рік та четверо за 2022 рік.

Декларації президента Володимира Зеленського та Андрія Єрмака за 2021-2022 роки в реєстрі НАЗК наразі відсутні.

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Зазначимо, що до ухвалення закону про відновлення декларування, НАЗК оголосила добровільну кампанію декларування, рух «Чесно» з березня 2023 року публікував дайджести з динамікою подання.

12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

У Нацагенції підкреслюють, що активізація подання декларацій відбувається наприкінці кампанії декларування. Тому в НАЗК очікують, що в січні декларуватимуться більш інтенсивно.

Зазначимо, якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. В агенції зазначили, що вилучення декларацій з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

У НАЗК також підкреслили, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично. Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб ЗСУ.

Рух «Чесно» звернувся із запитом до НАЗК аби дізнатись чи є в переліку вилучених декларацій народних депутатів, якщо так, то яка кількість та їх прізвища.