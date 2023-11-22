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Сергій Громенко Історик

Перша світова війна в Україні досі триває

glavcom.ua
«Тільки після перемоги над Росією війна завершиться остаточно»
фото з відкритих джерел

105 років як (в теорії) завершилася Перша світова – Велика війна – яка мала покінчити з усіма війнами

Як ми знаємо, на Заході ту війну завершив абсолютно неспроможний Версальський мир, який жодного дня не діяв так, як задумувалося, і тому перетворився просто на 20-літнє перемир’я. Тож потім довелося починати «другий тайм», і лише 1945 року Перша світова завершилася остаточно (хоча до середини 70-х ще тривати афтершоки, але проігноруємо їх).

На Сході Перша світова майже закінчилася так, як мала, – розпадом імперій, парадом незалежностей і соціалістичним розв’язанням селянського питання. Одначе історична гіперфлуктуація – російський більшовизм – спихнула регіон з второваного шляху на своєрідний кільцевий тупик. І 1945 року насправді нічого не змінилося.

Відтак лише 1991 року ми випали з тієї петлі часу – знову у 1917 рік. Холодна війна програна, імперії немає, земельне питання не розв’язане.

Втім, історія не повторюється, а лише римується – за 70 років такий-сякий досвід ми набули, та й світ трохи змінився, тому безпосереднього повторення 1918-1920 рр. нам вдалося уникнути.

Але, як з’ясувалося 2014-го та, особливо, 2022 року, не уникнути назавжди, а лише відстрочити. І оскільки війна новопосталої національної держави проти реваншистської імперії є безпосереднім наслідком світової війни, Перша світова для України досі вповні не завершилася.

Тож тільки після перемоги над Росією, та її загибелі й переродження на кшталт Османської імперії – Туреччини, як це мало статися ще 105 років тому, та війна завершиться остаточно.

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Джерело
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Теги: історія Україна війна

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