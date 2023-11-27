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Польща призупиняє роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща призупиняє роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Орієнтовний час відключення електроенергії на КПВВ з 09:00 до 21:00
фото ілюстративне

Пропуск вантажних транспортних засобів КПВВ «Угринів-Долгобичув» з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено

Завтра, 28 листопада, в пункті пропуску «Долгобичув» через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

«За інформацією, яка надійшла від польських прикордонників, 28 листопада 2023 року в пункті пропуску «Долгобичув» через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії. Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00 (за київським часом)», – йдеться в повідомленні.

У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах. У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів КПВВ «Угринів-Долгобичув» з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон», – додали прикордонники.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.

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Теги: Україна кордон Польща

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