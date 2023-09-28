Україна та Румунія проведуть спільне засідання урядів: названо дату

Зараз Румунія та Україна ведуть обговорення щодо питання імпорту українського зерна та іншої сількогосподарської продукції

Уряди України та Румунії готуються до спільного засідання, яке, за попередньою інформацією, відбудеться у жовтні. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Digi24.

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Прем'єр-міністр Румунії оголосив про «міністерську» поїздку до України. Під час цього візиту передбачається проведення спільного засідання з українськими колегами.

«Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною», – сказав він.

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Також, за словами Чолаку, Україна зобов'язалася не використовувати термін «молдовська мова». Як відзначив глава уряду, Румунія та Україна ведуть обговорення стосовно імпорту українського зерна та інших продуктів сільського господарства.

«Ми ведемо відвертий діалог з прем'єр-міністром України, і ми знайшли найкращі рішення, щоб не негативно вплинути на фермерів і забезпечити можливість Україні транспортувати своє зерно», – додав Чолаку.

Раніше повідомлялося, що Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції слідом за Польщею, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна.

До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що падіння уламків російських дронів на території Румунії не можна назвати прямою атакою, але самі інциденти є «серйозною проблемою».