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Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія готова дати зелене світло переговорам про членство України в ЄС – Bloomberg
фото з відкритих джерел

Рекомендація Єврокомісії очікується наступного місяця

Європейська комісія готується дати зелене світло для старту переговорів з Україною про її членство в ЄС, однак наполягатиме також на подоланні ключових проблем, зокрема корупції. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників агенції, рекомендація Єврокомісії очікується наступного місяця. Однак там також наполягатимуть на досягненні прогресу у вирішенні проблем в деяких ключових галузях, зокрема у боротьбі із корупцією.

Рекомендацію комісії обговорять країни-члени у грудні, коли лідери ЄС зберуться на саміт. Водночас позиція деяких країн, зокрема Угорщини, залишається незрозумілою, свідчать джерела.

У разі одностайного схвалення, Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 галузях, включаючи верховенство права та економіку.

Раніше повідомлялося, що  президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо,  що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень. 

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Теги: саміт Україна президент Європейський союз

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