Хто замінить Маляр та інших заступників Резнікова: оприлюднений список

Умєров був у президента Зеленського на Банковій і затверджував фінальний список кандидатів

Крісло Ганни Маляр, яка була одним з головних спікерів в керівництві Міністерства, може зайняти виконавчий директор Ветеранського фонду Наталія Калмикова

Новий міністр оборони України Рустем Умєров останні дні проводив активні консультації із кандидатами у свої заступники і вже подав на погодження до Офісу президента список. Джерела видання NV розповіли, хто може перейти на роботу до Міністерства оборони.

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«Вдень 25 вересня Умєров був у президента Володимира Зеленського на Банковій і затверджував фінальний список кандидатів», –заявив на умовах анонімності один з депутатів Верховної Ради, обізнаний про те, що відбувається.

Інше джерело – з числа урядових топ-чиновників – теж на умовах анонімності розповіло виданню, що першим заступником нового міністра оборони може стати командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв, чия кандидатура точно розглядалася. Поки цю посаду все ще займає Олександр Павлюк, але його, як очікується, теж звільнять, як вже звільнили інших заступників.

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Крісло Ганни Маляр, яка була одним з головних спікерів в керівництві Міністерства, може зайняти виконавчий директор Ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Замість Віталія Дейнеги можуть призначити Катерину Черногоренко, яка зараз працює проектним менеджером в Міністерстві цифрової трансформації. Як стверджують джерела, глава Мінцифри Михайло Федоров лобіював призначення своєї людини, щоб мати більше впливу на Міністерство оборони, оскільки з попереднім керівництвом військового відомства відносини у нього «не дуже складалися».

Також на роботу до Міноборони може перейти Снавер Сейтхалілєв, який зараз обіймає посаду заступника з питань цифрового розвитку в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Володимира Гаврилова, якого звільнили після відставки Олексія Резнікова, можуть знову повернути на посаду заступника, кажуть джерела.

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Заступником глави Міноборони з фінансових питань може стати чинний заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

Нагадаємо, 18 вересня Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.