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The Wall Street Journal: ЗСУ втратили б бойову міць за кілька днів, якби слухали США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Wall Street Journal: ЗСУ втратили б бойову міць за кілька днів, якби слухали США
Ексофіцер ВМФ США Сет Кропсі зазначив, що для успіхів на фронті Україні потрібні поставки критично важливої зброї та іншого обладнання
фото: Генштаб

Нинішня українська стратегія виснаження ворога і розтягування російських військ по всій лінії фронту є виправданою

 

Поради західних та американських військових лідерів щодо контрнаступу України часто засновані на застарілих уявленнях про військову стратегію через відсутність відповідного досвіду. Про це йдеться у статті аналітика та ексофіцера військового флоту Сета Кропсі для The Wall Street Journal від 31 серпня.

Експерт вказав на те, що після закінчення Холодної війни військові США і Росії припинили строгий інтелектуальний аналіз бойових дій, оскільки в них обох не було досвідчених супротивників, з якими можна було б порівнювати себе.

Кропсі розкритикував думку низки американських військових, згідно з якою українці мають сконцентрувати свої зусилля на одному ключовому місті на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що вважає нинішню українську стратегію виснаження ворога і розтягування російських військ по всій лінії фронту виправданою.

«Спроба прориву без маніпулювання розташуванням російських сил була б катастрофічною, незалежно від того, скільки західних голосів вимагали наступу в американському стилі», – вважає Кропсі.

Аналітик заявив, що якби українське командування дослухалося до порад американців, які транслювалися через відомі ЗМІ, то ЗС РФ змогли б зосередити свої сили для оборони, унаслідок чого бойова міць України «була б стерта за кілька днів».

«Якщо Київ хоче домогтися успіху, Вашингтону необхідно постачати йому критично важливу зброю і матеріали, а не «безкоштовні військові оцінки», – підсумував автор статті.

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія США війна українці військові Українська стратегія ворог контрнаступ

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