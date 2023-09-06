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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Що важливіше: секретність чи довіра суспільства?

glavcom.ua
Важливо змінити саму систему, а не просто переставити місцями людей
фото з відкритих джерел

Можемо взяти приклад з Пентагона

Про скандали довкола Міністерства оборони чули всі. Я вважаю, що однією з дій, яка могла би зробити МО трішечки прозорішим, – це приклад звіту Пентагону.

Раз на рік (якщо не помиляюсь) Пентагон публікує звіт про всі свої закупівлі. Ціни, кількість, всі потрібні характеристики. Я колись його гортав, там понад 100 сторінок. Нічого секретного там немає.

Можна сказати, що США воюють не так, як Україна. Але це неправда. США воюють постійно і в них достатньо ворогів. Включаючи ворогів з хорошою розвідкою, на кшталт Китаю. Але там виходять з іншої логіки, ніж та, яка панує в нас.

У них на одній чаші терезів – секретність, а на іншій – довіра суспільства й бажання цю довіру викликати. І, звісно, вони щось засекречують. Але друга чаша завжди переважує. Ну, дізнається Китай, що Штати закупили ще 2000 снарядів. Він і так можливо дізнається. А прозорості й демонстрації, що можна довіряти, тут набагато більше.

Важливе бажання викликати довіру й не ховатися від суспільства.

І так само важливо змінити саму систему, а не просто переставити місцями людей. Якщо не буде бачення, як вирішити проблеми у Міноборони, то ми й далі чутимемо про скандали то зі закупівлями, то з ТЦК та СП (військкоматами).

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Теги: Міноборони Україна Пентагон

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Юрій Гудименко

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