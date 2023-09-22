Президент Румунії розповів, як реагує населення країни на падіння дронів РФ

Румунський лідер наголосив, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії

Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні

Падіння уламків російських дронів на території Румунії не можна назвати прямою атакою, але самі інциденти є «серйозною проблемою». Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, якого цитує Agerpres.

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Йоганніс зробив відповідну заяву на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Відповідаючи на питання студентів, президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів.

«Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення», – сказав він.

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За його словами, після інцидентів Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні.

«Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати», – підкреслив Йоганніс.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії, але розуміють важливість підтримки України.

«Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними», – зазначив президент.

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Нагадаємо, Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. Після падіння уламків російського дрона Румунія терміново викликала повіреного РФ «на килим». Також Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною і Румунія заявила, що готова збивати російські дрони