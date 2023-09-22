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Президент Румунії розповів, як реагує населення країни на падіння дронів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Румунії розповів, як реагує населення країни на падіння дронів РФ
Румунський лідер наголосив, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії
фото з відкритих джерел

Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні

Падіння уламків російських дронів на території Румунії не можна назвати прямою атакою, але самі інциденти є «серйозною проблемою». Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, якого цитує Agerpres.

Йоганніс зробив відповідну заяву на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Відповідаючи на питання студентів, президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів.

«Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення», – сказав він.

За його словами, після інцидентів Румунія з країнами-союзниками домовилася посилити протиповітряну оборону у регіоні.

«Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати», – підкреслив Йоганніс.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак Росії, але розуміють важливість підтримки України.

«Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними», – зазначив президент.

Нагадаємо, Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. Після падіння уламків російського дрона Румунія терміново викликала повіреного РФ «на килим». Також Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною і Румунія заявила, що готова збивати російські дрони

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Теги: бомбардування президент населення безпілотник

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