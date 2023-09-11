В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський

Зеленський проситиме в Байдена балістичні комплекси Atacms

Для України дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, а також якнайшвидше пересадити льотчиків-винищувачів Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

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«Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу», – сказав він.

Також глава держави додав, що сподівається переконати американського лідера Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси Atacms, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

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«Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з Himars», – додав він.

Atacms – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 Himars, M270 MLRS та Mars II. Різні модифікації Atacms мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до Himars снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують Himars для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий до тривалої війни.

А також розповів, що змусить росіян втекти з півдня України.